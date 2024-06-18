綠動員到明年推罷藍委？賴士葆曝賴清德心機

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月18日電（記者 張嘉文）“立法院”通過的“國會”改革法案，“行政院”提出的覆議案將於21日進行投票，挺綠團體已號召支持者將再度於“立法院”外聲援，藍營也將動員反制，朝野預計將再激烈交鋒。



由於綠營有意一路動員到明年，順勢展開罷免藍委的行動，中國國民黨籍“立委”賴士葆今天表示，簡單來講就是賴賴清德想利用這樣一路選到2028，希望得票過半，而民進黨立法黨團柯建銘沒法忍受失去主導權，因此將整個社會搞得更對立，但綠營動員，藍營也動員，都一樣，誰怕誰，但這是社會人民要的嗎？



賴士葆強調，民進黨的劇本很清楚，知道覆議案一定不會過，只會造成社會更對立，接下來就是聲請“釋憲”，所以一直到今年年底，大法官“釋憲”結果宣布之前，民進黨會一直動員，國民黨不因應、不動員怎麼可以？



賴士葆說，等於是今年的1月13日才剛選舉完畢，但柯建銘不甘在“國會”沒有實質影響力，輸不起，所以必須這樣一連串的，一直打在野黨，這完全是民進黨單方面挑起社會動盪，但老百姓需要修身養性的，剛選舉完不到半年，民進黨為什麼不放過台灣人民呢？還要這樣一而再再而三的動員。



賴士葆指出，看起來民進黨要一路動員，剛好到明年2月1日，開始準備罷免國民黨“立委”，這一連串運作外界都看得很清楚，國民黨也只能被動反制因應了。