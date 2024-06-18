澎湖海域見陸潛艦　藍委籲軍方減少民眾恐慌

藍委牛煦庭接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月18日電（記者 俞敦平）針對今晨澎湖海域發現中國大陸潛艦上浮事件，中國國民黨籍“立委”牛煦庭對台“國防部”的應對措施提出質疑。他呼籲軍方必須清楚地說明如何處理此類事件，以減少民眾的恐慌。



有台灣媒體報導，今日凌晨，有漁民在澎湖海域接近“海峽中線”附近，發現一艘中國大陸潛艦突然浮出水面。這艘潛艦被推測為中國大陸最新的096型“唐級”核潛艦，據信具有攜帶至少14枚潛射彈道飛彈的能力。潛艦上浮後，一艘中國大陸軍艦趕到現場提供支援，並伴隨潛艦朝中國大陸方向行駛，全程未再下潛。



對此，牛煦庭表示，“國防部”近期的狀況頻繁，從之前有船艦直接從淡水河口進入台灣水域，儘管官方稱這是海巡船隻，但淡水河口屬於紅色警戒區域，是斬首行動的高風險地帶，因此這與“國防部”的責任脫不了關係。牛煦庭進一步指出，日前關於“首戰即終戰”的討論是否適合在不同場合使用尚有爭議，而此次澎湖潛艦事件更讓漁民陷入恐慌。民進黨執政多年，雖然口口聲聲強調對等尊嚴，但面對中國大陸的步步進逼，似乎缺乏有效的反制措施。



牛煦庭強調，儘管“國防部”宣稱已經預先掌握了此次潛艦上浮的狀況，但人民更關心的是在掌握狀況之後，政府的處置措施是什麼。面對不論是灰色地帶的“挑釁”，還是直接的“入侵”，政府應該明確表態，是要採取強硬手段進行驅逐，還是通過政治溝通來化解衝突。如果解決問題的方式無法講清楚，恐怕只會讓人民的恐慌情緒越來越高漲。這些都是“國防部長”顧立雄必須嚴肅面對的問題。