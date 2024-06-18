下鄉宣講防罷免？藍委：與人民溝通不會缺席

藍委李彥秀接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月18日電（記者 俞敦平）針對本周五的覆議案以及民進黨的“反擴權”宣講行動，中國國民黨籍“立委”紛紛下鄉宣講，以回應多名國民黨籍“立委”被點名罷免的傳言。國民黨籍“立委”李彥秀今受訪時表示，國民黨希望透過地方說明會，向民眾清楚解釋各項議案，並強調在野黨的努力和立場。而同黨“立委”牛煦庭則認為，這些活動並非“罷免保衛戰”，而是向支持“國會”改革的選民傳遞更多訊息，增強他們的信心。



本周五“立法院”會即將進行的“國會”改革法案覆議案引發關注，藍營同時動員支持者赴“立院”外。同時為了回應民進黨的“反擴權”宣講行動，多名藍委紛紛下鄉進行宣講，旨在向民眾解釋“國會”改革等議題的背景及其立場。但也被綠營嘲諷是為了罷免的保衛戰。



對此，李彥秀指出，上街表達對議案的看法是人民的權利，無論是支持或反對“國會”改革，都應受到尊重。她強調，國民黨希望透過地方說明會，讓民眾更清楚瞭解議案背後的真相。她提到，國民黨在本會期內的表現，包括“國會”改革、反對廢死、巴士量表改革制度及財劃法等，都需要向民眾說明，讓大家明白國民黨的立場。李彥秀強調，只要國民黨與民意站在一起，就不會有罷免的問題。



此外，李彥秀對於目前行政“內閣”的表現表示遺憾，批評“內閣”在通膨、貧富差距及世代正義分配等問題上未能有效應對，反而陷入意識形態的鬥爭，導致民意支持不足。她認為，行政團隊應該更注重實際問題的解決，而不是被意識形態所困。

