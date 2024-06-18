看好觀光潛力　國際五星酒店集團進駐日月潭

“日月潭力麗溫德姆溫泉酒店”外觀。（中評社 方敬為攝） 中評社南投6月18日電（記者 方敬為）美國溫德姆酒店集團與台灣力麗集團合作，在南投日月潭景區打造“日月潭力麗溫德姆溫泉酒店”，今天開幕，這是溫德姆集團在台第二家酒店，也是日月潭第一家國際五星酒店，未來將與涵碧樓、雲品、日月行館等在地五星酒店競逐高端旅遊市場，溫德姆酒店集團亞太區總裁黃俊安表示，看好台灣海外旅客復甦趨勢，日月潭又是國際景點，極具發展潛力。



日月潭力麗溫德姆溫泉酒店18日舉行開幕剪綵，溫德姆酒店集團亞太區總裁黃俊安、力麗觀光集團董事長蔡宗易、日月潭力麗溫德姆溫泉酒店董事長芮懷民等主管高層邀請南投縣副縣長王瑞德、南投縣議會議長何勝豐、國民黨籍立委馬文君、民進黨魚池鄉長劉啟帆、地方工商團體、士紳共襄盛舉。祈福儀式並邀請在地伊達邵部落的邵族長老“先生媽”進行原民傳統祈福儀式，向大地和祖靈祈求酒店的安和。



王瑞德致詞表示，感謝國際酒店品牌及力麗集團的支持，在南投建立酒店事業群落地生根，日月潭作為亞太地區十大最受歡迎的旅遊目的地之一，備受海外旅客喜愛，全新開業的日月潭力麗德姆酒店，作為日月潭首家國際品牌的渡假酒店，不僅將成為追求高品質出行旅客的首選，更為當地商家及旅遊相關業者的蓬勃發展注入新活力，未來縣府也會持續優化環境打造景區亮點，提高日月潭在國際上的觀光發展。



蔡宗易表示，日月潭力麗溫德姆酒店是力麗觀光集團在日月潭建立經營的第4間旅館，榮幸與溫德姆集團建立合作夥伴關係，相信溫德姆酒店結合力麗觀光集團共同發揮商業和運營專長，引入國際化標準服務，將為旅客打造難忘的住宿體驗，並在市場戰略上持續增長。溫德姆目前全球會員人數已破12億，日月潭力麗溫德姆酒店加入品牌全球行銷行列，必能為日月觀光提升國際能見度，帶來更多外旅客到日月潭觀光旅遊。