藍鷹戰青鳥？民進黨團批國民黨動員還包旅遊

民進黨團召開記者會。左起綠委洪申翰、吳思瑤及莊瑞雄。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月18日電（記者 黃筱筠）針對覆議案審查與投票表決，公民團體明天起將再度發起三天包圍“立法院”活動。民進黨“立法院”黨團今天再度召開記者會指出，國民黨透過地方黨部與黃復興黨部發起群眾到“立法院”來聲援國民黨，黨團幹事長吳思瑤說，希望不管是藍鳥還是藍鷹要參加活動，不要挑起對立，也不要引發衝突。她也說，青鳥活動都會非常冷靜、理性、溫暖，希望國民黨不要挑釁。



民進黨“立法院”黨團今天召開“沒有人是局外人，青鳥護台灣、支持覆議案”記者會，黨團幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄以及“立委”洪申翰出席。



吳思瑤表示，從台灣民意基金會最新民調看起來，覆議案有高度民意基礎與民意支持。場內我們會固守議場，場外也謝謝公民團體幫忙關心“國會”擴權法案。“國會”擴權案沒有人是局外人，我們手上漂亮手鍊就是青鳥團體們幫51位民進黨“立委”製作，上面有我們名字與愛台灣字樣。



她還說，現在我們都胖了，因為青鳥們會送來手工餅乾等聲援我們。但是國民黨說有藍鷹，但是青出於藍，為了跟青鳥抗衡，退伍軍人透過國民黨新竹黨部要聲援，但支援之外，還要去旅遊、吃大餐，這是國民黨透過黨部組織動員，要對抗青鳥活動，但是本質跟覆議案討論沒太大關注，還包裝旅遊套裝行程。



吳思瑤表示，韓國瑜2022年還是中華神龍車隊榮譽理事長，不知道現在是否繼續擔任，他們以黃復興黨部神龍車隊也要開始動員，國民黨透過地方黨部透過黃復興以及地方黨部，還要中南部“立委”包遊覽車把支持者載到“立法院”。活動本質大不相同，青鳥是社會力展現，民進黨沒有參與也沒干預論述高度上高下立半，青鳥年輕世代高度關注內容，但是國民黨動員是盲目力挺。

