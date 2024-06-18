綠委莊瑞雄曾支持“國會”改革　今天這樣說

綠委莊瑞雄。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月18日電（記者 黃筱筠）對於台灣民眾黨“立委”張啟楷在記者會上呼籲，民進黨本屆還有9名“立委”支持過“國會”改革修法，喊話這9人在覆議案投票時起義來歸。被點名的9位“立委”之一、民進黨“立委”莊瑞雄表示，有將近六成民意認為要重新審思“立法院”通過的三讀法案，這非常不容易。社會共識才是重點，“立法院”人民才是頭家，不是你最大。為什麼當初沒有繼續審查，就是社會沒有共識，就算當初民進黨是最大黨，也要思考民眾聲音，我們支持“行政院”覆議案。



民進黨“立法院”黨團幹事黨吳思瑤諷刺說，民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌的政黨都不知道換幾輪了，“他政黨可以換，我們法案不能重新審視，更進步嗎”？



媒體詢問民眾黨主席柯文哲昨天到中興大樓，與黃珊珊談財劃法，是否要跟外界做好相關工作架空黃國昌？



莊瑞雄表示，當初版本是他和前“立委”、現任“國防部長”顧立雄共提，界定權力分立、拒絕證言與聽證會等，最後無法續審是因為社會沒有共識。這次為什麼民調這麼高地支持“行政院”提出覆議，因為審查過程有瑕疵。中國國民黨與民眾黨把“行政院”覆議案否決之後，還是會提出“釋憲”案，整個“國會”職權行使上有“違憲”的問題，“立法院”要不要重新審議。



莊瑞雄指出，民進黨都有版本，這次審議被丟包，講得好像那9位“立委”神隱失蹤，“我就還坐在這裡呀”！



吳思瑤酸說，民眾黨可以換一套說法嗎？從頭騙到尾，誤導民眾錯帶風向。現在不用再談2016版本，民進黨2024提出最全觀的版本，為什麼不願意PK。黃國昌的政黨都不知道換幾輪了，黃政黨可以換，民進黨法案不能重新審視嗎？



吳思瑤表示，民眾黨兩個太陽有領導危機，從產黨案到反年改案，希望民眾黨“立委”陳昭姿起義來歸，民進黨對於福國利民法案都希望跟在野黨合作。



綠委洪申翰說，陳昭姿說想對黨產案投票，但是卻不能投。陳昭姿可以想想不能投的原因，是否她周遭都放了黃國昌幹部。當一個“立委”不能行使職權，因為陳昭姿辦公室很高比例都是黃國昌過去的幹部，陳委員是否被控制了，希望陳昭姿與民眾黨“立委”要好好思考。