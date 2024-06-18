思科在高雄設研發中心　陳其邁展雙臂歡迎

民進黨籍高雄市長陳其邁（右）與思科全球創新長Guy Diedrich台上互動良好。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月18日電（記者 蔣繼平）全球網通大廠思科（CISCO）與系統整合大廠晉泰科技攜手20多家生態系夥伴18日與高市府簽合作備忘錄，將在亞灣區設立“AIoT永續創新研發中心”，並共同聯手為高雄港打造智慧港灣生態系。民進黨籍高雄市長陳其邁出席與會時大展雙臂歡迎並感謝思科投資高雄。



全球科技大廠思科與系統整合商晉泰科技18日在高雄洲際酒店3樓大宴會廳舉辦“AIoT永續跨界台灣生態系夥伴鏈結大會”，並與高雄市政府、台灣港務公司高雄分公司正式簽署合作備忘錄，將進駐亞灣區成立“AIoT永續創新研發中心”，帶來阿拉伯阿布達比智慧港的成功經驗，運用智慧科技結合全台最大的高雄港，打造智慧港灣產業生態系。



思科昨天已在台北公布“台灣數位加速計劃3.0”，聚焦永續發展、資訊安全、人工智慧（AI）驅動的智慧轉型，並持續擴大投資台灣，今天就移師高雄與市府進行合作備忘錄簽署。



高雄市經發局指出，思科將在高雄亞灣區設立“AIoT永續創新研發中心”，打造智慧科技解決方案研發與展示中心、全球維運支援中心，同時培養在地科技人才，並攜手20多家生態系夥伴進駐，高雄未來將是思科在亞洲重要的 AIOT 產業鏈據點。



“交通部次長”林國顯、“經濟部”產業發展署主秘林德生、思科全球創新長Guy Diedrich、台灣港務公司董事長李賢義、民進黨籍高雄市長陳其邁、民進黨“立委”賴瑞隆等人到場出席與會，記者會最後進行象徵著產業鏈結意義的啟動儀式。