沈柏洋提案管制相關人士赴陸　第八度遭封殺

綠委沈伯洋。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月18日電（記者 張嘉文）民進黨“立委”沈伯洋等人提出“台灣地區與大陸地區人民關係條例修正草案”，將“立委”納入赴大陸須取得許可之範疇，並將參與“國會”秘密會議者納為“國安”管制人員等。該案今天在“立法院”程序委員會上，第八度被藍白陣營聯手封殺。台灣民眾黨“立委”林國成提案建議暫緩列案，獲得中國國民黨9席“立委”的支持，以10票對綠委的8票獲勝。



沈柏洋對此大感無奈，在會後還向助理表示要列表，整理藍白這8次聯手擋他提案的時間序。沈還強調藍白根本就是講好的，因為加上這一次，剛好是藍白各四次提案封殺他。



沈伯洋等綠委提出兩岸人民關係條例修法，將“立委”、“直轄市”以及縣市議員等具有民意代表性之人，一併納入“國安”管制人員範圍，需取得主管機關許可始得赴中國大陸。此外，“國安”管制人員與中港澳特定對象接觸者，應申報接觸來往情形及內容，違者可處三年以下有期徒刑，得併科新台幣一千萬元以下罰金。



該案曾一度闖關程序委員會成功，但“立法院”一讀時，民眾黨團提出異議，國民黨籍“立法院長”韓國瑜宣布進行表決，結果贊成56人、反對49人，遭藍白聯手封殺退回程序委員會重新提出。包括這次再度於程序委員會遭擋下，已是藍白聯手第八度封殺沈柏洋的提案。



另外，今天的程序委員會在朝野無異議下，確認“行政院”提出的“國會”改革法案覆議案，將於21日進行投票。