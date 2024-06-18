民眾黨張凱鈞肯定海峽論壇促合作、降敵意

民眾黨台商事務委員會主委張凱鈞接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月18日電（記者 張穎齊）海峽論壇15日在福建廈門舉行，與會甫返台的台灣民眾黨籍台商事務委員會主委張凱鈞接受中評社專訪表示，海峽論壇是為兩岸經濟、文化、和平等各方面促進各種交流合作的好平台，對於台商、台青在大陸、兩岸旅遊、學子來往等都有很多廣泛討論，透過互相諒解可降低敵意螺旋，避免兵凶戰危。



由於黨內對張凱鈞出席海峽論壇傳出雜音，民眾黨秘書長周榆修18日表示，已收到黨員檢舉，將送中評會處理。張凱鈞僅說，一切尊重黨中央，他也會提出相關說明。



張凱鈞，英國倫敦大學國王學院生物科學與資訊演算法博士。現為聯速科技負責人、民眾黨中央委員、民眾黨台商事務委員會主委。曾任台灣一帶一路經貿促進協會廣東中山分會長、廣東物聯網園區執行長、“國防大學”理工學院講師、美國協和大學客座教授、馬英九競選台北市長青年政策負責人等。



張凱鈞表示，他12日就已先到廈門關心台商，15日出席海峽論壇，而他是參加其中的經濟交流論壇，各地台商會長、專家都有參加，探討未來兩岸經濟走向，他要引用唐朝詩人白居易《賦得古原草送別》的“離離原上草、一歲一枯榮”形容，兩岸經濟有高有低，曾遇到疫情蕭條，期待未來“野火燒不盡、春風吹又生”。台灣在大陸的台商有100萬人，還有創業台青，海協會長龍明彪、福建省長趙龍、全國台灣同胞投資企業聯誼會長李政宏、兩岸企業家等都參與。



張凱鈞說，論壇上大家暢所欲言，談及兩岸合作，都希望未來兩岸經濟更繁榮，台商在大陸打拚辛苦，希望能有好的環境，他代表台商會，就是希望建立這樣的交流平台，因台商有非常強的韌性，透過論壇，台商未來發展的格局會更好。



張凱鈞向中評社說，他也在經濟論壇上提出，“賴政府”使得兩岸交流中斷，降到零點，沒提出互動的作為，應該要有更多實際作為，從解除禁團令、恢復兩岸旅遊開始，這不會影響“台灣主權”，更能促進台灣經濟，相互良性交流互動，可降低風險，使兩岸追求和平永續，變成最大共識。而台灣也面臨少子化、流浪教師問題，也希望陸生來台就讀，兩岸學子有共同的生活文化，可有交流的回憶，希望“賴政府”能夠讓兩岸破冰。當然先前大陸藝人胡歌來台，也希望大陸演藝人員來台交流。

