民眾黨議員張志豪挺雙城論壇　創和平雙贏

民眾黨籍台北市議員、台北市黨部主委張志豪接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月18日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍台北市長蔣萬安日前會晤訪台的上海市台辦主任鍾曉敏，共商今年將在台北舉行的台北、上海雙城論壇。台灣民眾黨籍台北市議員、台北市黨部主委張志豪接受中評社訪問表示，賴清德態度比較強硬，雙城論壇可有助於和平，避免誤會、爭端而引發擦槍走火，可共創和平雙贏，維持交流對話。



張志豪，出生於台北市，輔仁大學醫學院護理學系、台灣大學管理學院EMBA在職專班就讀中，現任台北市第六選區（大安、文山）議員、民眾黨台北市黨部主委。曾任中華航空機師。



張志豪表示，透過雙城論壇，兩岸城市有對話、互信是重要的事情，只要在對等、尊嚴的立場上，不管是與大陸或其他任何國家對話、交流，都非常重要，共創雙贏，保障台灣安居樂業，都是好事。



張志豪指出，兩岸從民間交流開始是不錯的，但如今很明顯看到執政的賴清德，態度與立場較強硬，必然造成兩岸民間交流遲緩。執政黨要好好思考，在保有民進黨的立場上，也不能放棄民間、民生，比如在兩岸旅遊問題上，應該更優化，或讓陸生來台等，執政黨要提出比較完善的政策，以及合適的態度，才不會讓兩岸正常的交流互信受到阻礙。



張志豪對中評社說，兩岸關係考驗賴清德智慧，台灣人當然絕對堅持“台灣主權”主體性，但面對對岸，到底要用什麼方法及態度、政策，才能走向好的發展？台灣人要的是持續和平繁榮，沒有人想打仗。



張志豪也提到，過去民眾黨主席柯文哲在台北市長任內8年，連續舉辦的雙城論壇，無論評價為何，但接任的蔣萬安能否繼續保持這樣的善意交流？讓彼此誤會解開，不影響“台灣主權”情況下，共同朝創造和平繁榮、安居樂業方向努力？目前看蔣萬安的表現仍是中規中矩。



會期待今年雙城論壇提出什麼交流項目？張志豪說，兩岸旅遊開放是其中一塊，也希望就治安、消防、公共安全進行經驗交流。