高虹安甩罷免風暴　開心主持動工學客語

高虹安今日出席動工典禮，心情未受罷免案影響。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月18日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨籍新竹市長高虹安最近身陷罷免風暴，網友公布第一階段罷免提議的實體連署站“筆耕小書店”，卻因店家不堪網路評論困擾而宣布結束罷免案連署作業合作。高虹安今日出席活動時心情看起來頗好，主持動工典禮時還開心向“客委會”副主范佐銘學客語。



新竹市政府今日舉辦客家文化行旅茄苳景觀步道工程開工典禮，包括高虹安、范佐銘、中國國民黨新竹市議員陳慶齡和民進黨新竹市議員陳建名等人都到場出席。



高虹安表示，每一次只要看到“客委會”副主范佐銘到新竹市來，大家都會很開心，因為就代表新竹市在客家文化的建設工程又往前邁進了一步，尤其是最近“客委會”到新竹市的頻率頗高，從去年到今年共有4項“客委會”補助的建設開工。高笑說，每次范副主委來新竹致詞時都全程講客家話，讓她有機會能多學習和聽懂一些客家話。



范佐銘指出，這次“客委會”補助的客家文化行旅茄苳景觀步道，希望能有效帶動當地觀光產業，讓遊客都能深入瞭解新竹市香山區的特殊地理景觀，有山有海還有道地的客家美食，歡迎大家一起來體驗不一樣的客家文化。



新竹市政府表示，因新竹市擁有美麗的海岸線及河道，所以新竹市府積極爭取打造海岸休閒車道，串聯市區與海岸風景沿線，茄苳景觀步道能與新竹沿線17公里的海岸線逐步串聯，讓遊客到訪新竹市，就能體驗到新竹市有山有海有河的美麗客庄景色。