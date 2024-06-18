徐巧芯夫劉彥澧涉行政不中立　綠議員促調查

台中市研考會主委劉彥澧。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月18日電（記者 方敬為）中國國民黨籍“立委”徐巧芯的丈夫台中市研考會主委劉彥澧遭爆介入民進黨“立委”初選、提供資料給徐助打選戰等，民進黨籍台中市議員江肇國、張家銨今天在市議會提臨時動議，要求市府政風處調查，動議通過。劉彥澧會後受訪表示，本月12日他已主動向政風處自請調查，靜待調查結果。國民黨籍台中市長盧秀燕對此無回應。



台北地檢署偵辦徐巧芯大姑劉向婕、劉的丈夫杜秉澄及友人林于倫等人涉詐欺案。《鏡周刊》11日報導指出，杜秉澄夫婦與林于倫在司法調查的過程中，當庭爆料，反控徐巧芯另涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等不法案件，甚至劉彥澧涉違反行政中立，提供資料幫助徐巧芯打選戰。



台中市議會18日召開定期會三讀會議，市議員江肇國、張家銨提出臨時動議，建請市府政風處對劉彥澧疑涉及不法行為立案調查。國民黨籍議長張清照裁示送市府研究辦理。



張家銨說，市府難道連自清本事都沒有嗎？大家都看不下去了，她懷疑市府有包庇之嫌，才提臨時動議。江肇國表示，劉彥澧說自己絕無不法，但市府政風處應調查出真相，市民都有權利瞭解。



劉彥澧會後表示，他的確有收到電子郵件，是利用晚上時間看的，並未涉及行政資源的運用，更沒利用公務職權。媒體報導的隔天（6/12），他就主動向政風處說明，並自請調查，同時將相關資料提供給政風單位參考，自認一切恪遵行政中立，尊重政風單位調查，靜待調查結果。