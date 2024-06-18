台灣民意基金會：民進黨支持度能持續多久未知

民進黨支持度37.4%、國民黨17.8%、民眾黨14.3%。（照片：台灣民意基金會提供） 中評社台北6月18日電／台灣民意基金會18日公布最新民調顯示，民進黨支持度37.4%居第1名；中國國民黨以17.8%支持度次之；台灣民眾黨第三，支持度14.3%，較上月下滑3.9個百分點，跌幅為三黨最高，同時有高達27.2%的民眾，沒有支持特定政黨。



台灣民意基金會解讀，民進黨長期獨享台灣認同的庇蔭，是既存事實，也是台灣政黨競爭的特色。儘管如此，民進黨支持度在過去幾年也有很黯淡的時刻。現在是民進黨2024年一月後支持度最高的時候，能持續多久？是個未知數。



民調表示，在政黨支持度方面，民進黨支持度最高，為37.4%，相較上月結果上升0.7個百分點；國民黨以17.8%次之，較上月下滑2.7個百分點；民眾黨第三，支持度14.3%，較上月下滑3.9個百分點。另外，有27.2%的民眾表示沒有支持特定一個政黨，且相較於上次結果，上升高達7.7個百分點。



值得注意的是，2024總與“立委”選後五個多月，整體政黨競爭態勢已經出現相當大的變化，民進黨支持度從30.5%路上揚6.9個百分點，而國民黨與民眾黨雖然在“國會”呼風喚雨，甚至打趴民進黨。但社會支持度各自下滑7.4和82個百分點。這的確是一個很奇特的現象。



根據“中選會”資料，2024大選選民共19548，531人，一個百分點以19.5萬計，國民黨在過去五個月共流失144.3萬支持者，而民眾黨流失共159.9萬支持者，流失的速度和規模都很驚人。



台灣民意基金會分析，從另一個角度看，2024年1月、民進黨政黨支持度30.5%，與國民黨與民眾黨支持度加總起來比，還落後17.2%，民進黨支持度比國民黨和民眾黨支持度加總還多出51%。這是否和近期兩岸關係緊張，賴清德上任，輝達創辦人黃仁勳旋風讓台灣意識狂飆有關？值得探究。



本次民調訪問期間是2024年6月11至13日，對象以全台為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用，市話70%，手機30%。有效樣本1070人，市話750人，手機320人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。