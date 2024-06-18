TVBS民調：三黨不滿意度皆在五成左右

民進黨中央黨部。（中評社 資料照） 中評社台北6月18日電／TVBS民調18日公布最新民調顯示，民進黨滿意度35%居第一；中國國民黨滿意度34%排第二；台灣民眾黨滿意度30%居末。大格局仍是藍加白大於綠。而三黨的不滿意度皆在五成左右（50%：52%：50%），整體而言，民眾對目前三個主要政黨皆有半數不滿意，高於滿意比例。



民調表示，對民進黨、國民黨及民眾黨，進行“整體滿意度”，以及是否“值得信任”、“重視民意”、“廉潔”及“團結”等四項指標進行形象調查，同時也詢問民眾對攻防核心的三黨立委表現看法。結果顯示，民眾對民進黨的整體滿意度由去年10月時的28%，回升7個百分點至35%，其他形象指標大多也有所提升；而國民黨整體滿意度由23%提高11個百分點至34%，與民進黨的滿意度更接近；而民眾黨整體滿意度為30%，與去年（29%）相比變化不大，在三個主要政黨中滿意度最低。而三黨的不滿意度皆在五成左右（50%：52%：50%），整體而言，民眾對目前三個主要政黨皆有半數不滿意，高於滿意比例。



交叉分析顯示，政黨傾向支持民進黨的民眾，有78%對民進黨表示滿意，僅5%滿意國民黨，也僅有5%滿意民眾黨；國民黨支持者，有75%滿意國民黨，也有46%滿意民眾黨，僅5%滿意民進黨；民眾黨支持者有68%滿意民眾黨，也有48%滿意國民黨，僅13%滿意民進黨；政黨傾向中立的民眾，有23%滿意民進黨，21%滿意民眾黨，20%滿意國民黨，滿意度皆不高。



民調指出，除了整體的滿意度之外，在四個政黨形象指標中，信任度方面，有44%民眾認為民進黨值得信任，較去年調查回升12個百分點，信任度是三個政黨中最高，但也有46%民眾認為不值得信任。民眾認為國民黨值得信任的比例為37%，較前次略增2個百分點，但仍明顯低於51%不信任。民眾黨則有34%民眾認為值得信任，較前次下滑6個百分點，也低於51%不信任。



在政黨重不重視民意方面，調查發現，有48%民眾認為民進黨重視民意，比例較去年回升7個百分點，高於41%認為不重視。國民黨方面，認為重視民意比例為46%，相較於去年變化不大，略高於44%不重視。而民眾認為民眾黨重視民意的比例為43%，較上次調查下滑7個百分點，與不重視的42%相當。



至於，民眾對於各政黨廉潔程度的看法如何？調查結果發現，有超過半數（51%）民眾認為民進黨不廉潔，認為廉潔的比例為32%，較上次調查回升5個百分點。而認為國民黨廉潔的比例為32%，上升4個百分點，也有51%民眾認為不廉潔。民眾黨則有42%民眾認為廉潔，與去年43%相當，32%認為不廉潔，但無法判斷的比例較高，為25%。



團結程度方面，有高達76%民眾認為民進黨團結，較上次調查增加4個百分點，明顯高於國民黨及民眾黨，僅14%認為不團結。認為國民黨團結的比例大幅增加兩成五至45%，但仍有47%認為不團結。而民眾黨方面，調查結果顯示，有49%認為民眾黨團結，與去年差異不大，高於36%認為不團結。



近日立法院國會職權法案爭議，民進黨與藍白兩黨在立法院的攻防，引起多方討論。詢問民眾對於各政黨立委最近在立法院的表現，調查結果顯示，39%民眾滿意最大在野黨的國民黨立委近期表現，50%表示不滿意，11%未表示意見，相較於前次調查，民眾滿意比例增加6個百分點（33%：39%），不滿意比例也增加4個百分點（46%：50%）。民進黨立委方面，民眾表示滿意的比例也較去年增加6個百分點，至33%，表示不滿意的比例從48%增加5個百分點至53%，另外13%沒有意見。而對於民眾黨立委，有35%民眾表示滿意，也較上次增加6個百分點，不滿意的比例則較上次增加近兩成至50%，有15%民眾未表示意見。整體而言，各黨立委滿意度皆不高，且低於不滿意的比例。



進一步交叉分析顯示，有72%的民進黨支持者，滿意民進黨立委的表現，僅6%對國民黨立委表示滿意，也僅有7%滿意民眾黨立委；國民黨支持者，有84%滿意國民黨立委的表現，也有64%滿意民眾黨立委，僅9%滿意民進黨立委；民眾黨支持者有79%滿意民眾黨立委的表現，也有58%滿意國民黨立委，17%滿意民進黨立委；政黨傾向中立的民眾，有23%滿意國民黨立委的表現，18%滿意民進黨立委，17%滿意民眾黨立委。



有立委提出，應該修改憲法，廢除監察院與考試院。詢問民眾是否贊成廢除監察院，有五成民眾表示不贊成（20%不太贊成，30%很不贊成），高於35%贊成（22%非常贊成，13%還算贊成），15%沒有表示意見。至於是否贊成廢除考試院，有高達六成民眾不贊成（25%不太贊成，35%很不贊成），23%贊成廢除（12%非常贊成，11%還算贊成），17%沒有意見。



本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於2024年6月5日至14日晚間18：30至22：00，共接觸1,518位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為483位，拒訪率為31.8%，最後成功訪問有效樣本1,035位（市話519、手機516），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。