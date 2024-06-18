顧立雄重申治權僅台澎金馬　沒有要反攻大陸

左起，台“防長”顧立雄、“行政院長”卓榮泰及台“外長”林佳龍。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月18日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”蔡易餘今天質詢批評中國國民黨籍“立委”翁曉玲拿出“秋海棠”地圖，要“國防部長”顧立雄承認蒙古是“中華民國領土”。顧立雄今天答詢再說明一次，“我昨天已經答得很清楚，‘中華民國’進行有效統治地區就是台、澎、金、馬，我們也沒有要反攻大陸”。



“行政院長”卓榮泰今天率領“閣員”到“立法院”進行施政報告，並備質詢。



翁曉玲昨天質詢時秀出一張“中華民國”秋海棠地圖（包含外蒙古），問顧立雄說這是“中華民國”地圖嗎？承不承認這是“中華民國領土”？顧立雄則重申，“中華民國”有效治權範圍就是台澎金馬，並說若照委員這樣講，外蒙古也在“中華民國”疆域。



蔡易餘今天在議場質詢時說，質詢上對下就很誇張了，現在還說“中華民國領土”把蒙古也包進去。蒙古是一個國家嗎？



“行政院長”卓榮泰表示，外蒙古是一個國家，“中華民國”1946年承認外蒙是一個國家。



蔡易餘說，這部“憲法”概念，大法官解釋有說領土是高度政治，不宜為“憲法”定義。國際情勢上蒙古是一個國家跟我們有交誼嗎？“外交部長”林佳龍說，對，我們在蒙古有設處。



蔡易餘指出，2002年“行政院”還批准把台灣地區、大陸地區中把外蒙古拿掉，2007年還廢除“蒙藏委員會”，他向院長報告他就是台蒙“國會”聯誼會會長，他看到同事翁曉玲竟然連外蒙都要反攻，怎麼聽得下去？



卓榮泰則說，“部長”昨天答詢就是政府政策，可以請“部長”再說一次。顧立雄則先笑哈哈，接著說“我昨天已經答得很清楚，‘中華民國’進行有效統治地區就是台、澎、金、馬，我們也沒有要反攻大陸”。



蔡易餘也說，“我之前練笑話，說要提反攻大陸特別條例，那是反諷傅崐萁提出花東建設條例，沒想到還有人相信”。