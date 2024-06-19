中評關注：恐懼遭罷免　藍委收斂質詢火力

國民黨“立法院”黨團三長，總召傅崐萁（中）、書記長洪孟楷（右）、首席副書記長林思銘。（中評社 資料照） 中評社台北6月19日電（記者 楊騰凱）針對綠營可能發動罷免藍委，好重奪“立法院”控制權的話題延燒，近期明顯感受到部分藍委在質詢時降低火力，發言多圍繞民生議題，尤其區域“立委”此情況特別明顯。或許來自綠營的罷免威嚇已經造成一定的寒蟬效應，接下來要看沒有罷免問題的不分區“立委”能否銜接戰力。



“行政院長”卓榮泰18日率“內閣”成員赴“立法院”備詢，其實近期關於台海、美中台的話題頗多，包括賴清德有不少激進發言，可能會升高台海情勢，美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅也罕見透過美媒發言，提醒台灣方面別對風險感到麻木，這些對於主張和平的藍營而言，理應都是很值得提出討論的話題，但18日質詢的藍委卻未對此多做文章，台“國防部長”顧立雄、台“外交部長”林佳龍、台陸委會主委邱垂正鮮少被請上台答詢。



就藍委18日質詢的內容觀察下來，幾乎多圍繞在較無政治性的民生議題，包括經濟議題、房價、醫療、能源等等，其中大概就是能源話題，要不要視核能為選項，是相對比較政治性的議題，但比起敏感的美中台、兩岸關係，坦白說仍是小巫見大巫。



藍委質詢收斂火力，背後最大的原因應該還是面對罷免的壓力，才會多把話題集中在缺乏政治意識型態的民生議題上面，也盡量不與行政官員過度爭執起口角。看來藍委寧願不去拚鎂光燈的焦點，也要避免激起反對者的厭惡、仇恨，以防讓民進黨有見縫插針操作罷免的空間。



在罷免案寒蟬效應發酵，恐懼在區域藍委之間瀰漫的狀態下，接下來國民黨能否維持在“立院”的戰力，要觀察的重點有二，第一是國民黨籍不分區“立委”是否能成功銜接上戰力缺口，因為不分區“立委”沒有罷免問題，可以承擔主攻手的重擔，就政治敏感議題挑戰民進黨。



第二是台灣民眾黨與國民黨之間，在“立法院”的合作關係能走多遠，目前國民黨團加上無黨友軍有54席“立委”，民進黨51席，民眾黨8席，扣掉“正副院長”韓國瑜江啟臣不投票，藍軍還能以1席的差距勝過綠營，只要民眾黨不偏向綠營，藍軍表決就不會輸。