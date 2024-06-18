藍議員聲援高虹安　陳慶齡：綠慣用罷免伎倆

中國國民黨新竹市議員陳慶齡。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹6月18日電（記者 盧誠輝）針對有網友發起罷免台灣民眾黨籍新竹市長高虹安，中國國民黨新竹市議員陳慶齡接受中評社訪問時忍不住為高虹安抱屈，他痛批這是民進黨的慣用伎倆，選輸就翻桌，用罷免手法來浪費社會資源，實在是很齷齪的舉止。



近期因“國會”改革法案三讀通過引發朝野對立，網路上不斷傳出罷免聲浪，但因“立委”任期未滿一年，無法罷免，現在這股罷免潮也延燒到縣市首長，繼國民黨基隆市長謝國樑後，民眾黨新竹市長高虹安也被點名，近日更有網友發起第一階連署。



陳慶齡表示，這次從“中央”要罷免“立委”到地方要罷免市長，都是民進黨過去一貫的伎倆，因為民進黨以前只要在政治上的地位式微，或是席次輸了，通常就會使出罷免的伎倆來策反與搞破壞，讓“中央”到地方的政治氛圍一直瀰漫在不安的狀態下，就是民進黨想達到的目的。



陳慶齡認為，民進黨現在是執政黨，應該要讓台灣安定、百姓安心才對，當家不鬧事，所以罷免的行為實在非常不可取，因為不管是“中央”或地方的民意代表，還是各縣市首長，都是選民按照選舉機制一票一票投出來的，不能因為民進黨選輸了就翻桌。



陳慶齡強調，民進黨現在動不動就要用罷免的手法來浪費社會資源，實在是很齷齪的舉止，他要奉勸民進黨應適可而止，不要再利用人民來做政治操作，否則最後必遭人民唾棄。