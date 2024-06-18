大陸軍演天然氣進不來　卓榮泰：將採新方式

左起郭智輝、卓榮泰、李孟諺接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月18日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”林岱樺今天質詢問到中油進口天然氣因採用DES（賣方負擔貨物運輸費用及風險）方式，若遇到極端狀況，船東有權利拒絕進入台灣。林岱樺日前也在委員會爆料，520之後大陸軍演，整整3天沒有一艘天然氣船隻靠岸台灣卸貨，她希望“國氣國運”否則會面對天然氣“斷氣”狀況。



“行政院長”卓榮泰答覆，軍演有各種想定，我們會採取最安全可靠的方式，來維持台灣維繫的各種物資。中油過去慣例都是用賣方負責運送，但是根據他了解中油有漸漸朝FOB（在裝貨港計量計價）方式建立自己系統，台電未來在台中以及協和發電廠，自己要進天然氣應該會有新方式。



依據中油網站說明，FOB（Free on Board），係指當貨物在指定裝船港越過船舷時，即完成賣方交貨，自該時點起，買方需負擔貨物滅失或毀損的一切費用及風險。



而DES交貨，則為賣方負擔貨物運輸費用及風險，並須將貨物運輸至指定地點卸貨，卸貨前承擔所有費用與風險。



卓榮泰則詢問“經濟部長”郭智輝是否有新作為？但郭智輝還沒回答，就被林岱樺打斷說，院長已經已明確指示，對於“國氣國運”要不要做？中油目前已經朝這個目標去做嗎？中油在她質詢之後才龜速同意，這已經質詢2年才做這些事情嗎？



“行政院長”卓榮泰今天率領“閣員”到“立法院”進行施政報告，並備質詢。

