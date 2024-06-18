輝達投資台灣考量兩岸關係？卓榮泰沒答覆

卓榮泰與郭智輝（左）、彭啟明（右）接受質詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月18日電（記者 張嘉文）輝達創辦人黃仁勳日前訪台，帶動台灣AI產業發展，但電從哪裡來？“行政院長”卓榮泰今天在“立法院”答詢時強調，國際大廠來台灣設廠，很多都是需要綠電，他們願意來設廠，就表示到對我們綠電的潛能跟開發能力是有信心的，我們也一定會對他們負責（指電力充足）。



卓榮泰今天繼續率領“內閣”官員前往“立法院”進行施政報告並備質詢。



中國國民黨籍“立委”林沛祥質詢時，質疑政府要發展AI產業，有三個問題必須解決，一是電力充不充足，二是電力價格問題，三為電力來源的問題。如果無法解決，國際大廠可能不太願意來台灣市場建立基地，如何解決？以及台灣的電力97%是來自於煤炭跟天然氣，未來歐盟要課徵碳稅，會不會讓國際大廠更卻步？



林沛祥強調，以輝達為例，要來台灣設立研發中心，第一考慮當然是兩岸關係，再來就會是考慮電力問題，就會衍生出他上述的相關議題，這些不確定風險該如何解決。



“經濟部長”郭智輝先回應表示，輝達要的還是綠電，所以我們現在是朝這個方向在努力，也就是說未來發展出來的綠電，要能夠滿足讓他們使用。



林沛祥追問說，來得及嗎？郭智輝說，應該是來得及。



林沛祥批評，綠電過去8年普遍讓民眾對發展速度感到失望，更何況明年要達到綠電佔比20%的目標，已經很難達成。



卓榮泰則強調，國際大廠來台灣設廠很多都是需要綠電，他們願意來設廠，都表示對我們綠電潛能跟開發能力有信心，所以我們一定要對這些廠商負責。