美國南達科州議會來訪　韓國瑜喊歡迎

“立法院長”韓國瑜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月19日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日下午主持院會時，適逢美國南達科他州（South Dakota）州議會訪問團到“立院”參訪，韓國瑜特地請大家鼓掌相迎，並且秀了一小段英語“Welcome Everybody”對外賓表達歡迎之意。



“行政院長”卓榮泰今日率“內閣”成員赴“立法院”備詢。



今日“立法院”上午院會因韓國瑜另有要務，由副院長江啟臣主持。不過韓國瑜下午2時30分返回“立法院”主持院會。



韓國瑜就任“立法院長”以來做出一項貼心轉變，就是除了外賓之外，每當有學生、地方鄉親在院會期間來到議場參訪時，韓國瑜都會介紹來訪的賓客單位，並請現場鼓掌歡迎，韓也會向對方揮手致意。



過去訪客到議場參訪院會時，大多只能默默進場，時間到了就默默離去，而韓國瑜貼心的轉變，往往會讓訪客感到特別受禮遇，拉近了與“立院”的距離。



韓國瑜下午主持院會時，適逢美國南達科他州州議會訪問來訪，韓特地在質詢前先向眾人表示，美國南達科他州州議會訪問團到議場參訪，請大家掌聲歡迎。



接著韓國瑜用英語說，“Welcome Everybody”，秀了一小段英語。



接著現場議事員、官員便鼓掌歡迎訪問團，來訪的南達科他州議員也起身向大家揮手致意。