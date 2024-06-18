蕭旭岑：賴清德抓到馬英九和國民黨的距離感

馬英九。（中評社 資料照） 中評社台北6月18日電／賴清德日前在陸軍官校創校百年校慶致詞時稱，絕不能敵我、敵友不分，更不能夠接受“首戰即終戰”的投降主義，引發外界熱議。賴此言被認為是針對馬英九而說。馬英九基金會執行長蕭旭岑今日指出，自訪問大陸後，國民黨現在和馬英九的關係存在距離。賴清德察覺到了這點，藉著打馬，同時打國民黨和“中華民國”派的人。



“賴清德很聰明的抓到馬英九和國民黨之間的距離感”，蕭旭岑接著說，在這樣打之後，衹有自己出來替馬回擊，國民黨反而寧可去談“國會”改革、民生法案。事實上，賴這次隔山打牛，同時是在打國民黨及“中華民國”派的人。他並示警，要是國民黨不認真面對這次狀況，類似的“偷天換日”情形恐會更加嚴重。



蕭旭岑18日在中天網路節目《線上面對面》表示，自520上任以來，賴清德就對國民黨發動全面攻勢，共計進行了3次“偷天換日”。分別是在520當天提“中華民國”、“中華民國台灣”、台灣，都是“國家”的名字、接受外媒專訪時，稱兩岸互不隸屬在馬英九時代就已提出。在陸官校慶演說時，賴把“追求一個統一的中國”的黃埔精神，偷天換日成“為台獨而戰”。



《中時新聞網》報導，蕭旭岑認為，賴清德提“不接受首戰即終戰”，看似是在打馬英九，但實際上，只是把馬“拿出來當一個槓桿”。因為馬不僅是大咖，國民黨現在和馬的關係存在距離，而這些賴都知道。他指出，馬英九去大陸訪問後，國民黨上下雖然肯定，但國民黨內有影響力的人物、領袖，卻是與馬保持距離。因為他們怕被戴紅帽子，所以現在馬被打，不太會有人出來捍衛。



