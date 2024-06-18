帥化民批賴清德扣人帽子　勸讀孫子兵法

帥化民。（中評社 資料照） 中評社台北6月18日電／位於高雄鳳山的陸軍官校16日舉辦黃埔建軍100周年校慶，賴清德在典禮上致詞時，不僅重申“中華民國”和中華人民共和國“互不隸屬”，更強調不能夠接受“首戰即終戰”的投降主義。對此，退役中將、前“立委”帥化民昨日表示，賴清德應該要回應如何應對大陸，而非扣人帽子。賴應該去讀讀古書，“主不可以怒而興師，將不可以慍而致戰”，當“總統”、三軍統帥最怕就是像賴清德固執的個性。



帥化民昨在政論節目《中天辣晚報》表示，“首戰即終戰”，凡是懂軍事學的就知道，主觀來檢討大陸的武器、裝備、人員、訓練有沒有能力。首戰當然是決戰，因為大陸不會拖延到讓其他人有機會干預。客觀來看，大陸想統一台灣好幾十年，不可能會放棄，且會選擇對自己傷亡最少、能最快拿到台灣的行動方案。



帥化民認為，賴清德應該要回答的是台灣怎麼對抗大陸首戰即終戰的企圖心，是和談、避戰還是積極備戰，而不是給人扣上投降主義的帽子。他沒有要賴清德投降，但面對危急狀況，“總統”必須肩負起保家衛民的責任，隨便拿個話題就扣人帽子，這很無聊。



對於賴清德在黃埔校慶的演說，帥化民直言，賴清德該講的是黃埔精神的傳承，這是重大儀式。在檢閱儀隊時，有哪些人陪同都一清二楚，怎麼會出現民進黨高雄市長？賴清德還是在選舉模式，不是大閱官受禮的模式。賴清德在演說中有很多代換、質疑的東西，提到保衛“中華民國”時刻意加上台灣，沒必要把“國名”、地名一起提，就是刻意凸顯“兩國論”。



帥化民認為，賴清德的個性太固執，但是當“總統”、三軍統帥，應該去讀讀古書。他引述《孫子兵法》中“主不可以怒而興師，將不可以慍而致戰”，前一句是說帝王、“總統”不可因為動怒就發動戰爭，後一句是說帶兵的將軍受氣就出兵打仗。賴清德是三軍統帥、“國家”“總統”，這兩個位置最怕的就是他固執的個性，這是帥最擔心的。而且賴清德還用一個不懂軍事的“國防部長”。