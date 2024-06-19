馬文君語中評：賴的講話形同鼓吹戰爭與衝突

國民黨籍“立委”馬文君。（中評社 方敬為攝） 中評社南投6月19日電（記者 方敬為）賴清德日前稱不能接受“首戰即終戰”的投降主義，持續採取尖銳的兩岸路線，國民黨籍“立委”馬文君接受中評社訪問表示，賴批評“首戰即終戰”是投降主義，令人瞠目結舌，難道言下之意是要台灣人戰剩一兵一卒，至死方休？賴身為領導人該做的事情應該是備戰、避戰、不引戰，要積極維持和平，而不是鼓吹戰爭與衝突。



賴清德16日出席陸軍官校主持黃埔建軍百年校慶，致詞強調絕不能敵我不分，也不能敵友不分，更不能接受“首戰即終戰”的投降主義。由於馬英九，曾在公開演講時引用報告指，解放軍若攻台“首戰即終戰”，外界質疑賴是針對馬英九的言論。馬英九基金會執行長蕭旭岑回應，領導人要窮盡一切避戰，備戰但絕不引戰，而賴清德的演說顯然傾向尋求戰爭。



針對賴清德言論，馬文君表示，賴將“首戰即終戰”打為投降主義，顯然有意在催化台灣內部的矛盾，試圖將倡議兩岸和平、台海穩定的聲音貼上負面標籤，以遂行其政治目的，這樣的作法對台灣的安全而言非常不妥，形同鼓吹戰爭與衝突。



馬文君說，馬英九提到首戰即終戰，目的是要提醒兩岸不要走到衝突的那一步，而當不幸真的走到戰爭衝突，“首戰即終戰”就是將傷害降到最低的最高執導原則，怎麼會與投降主義相關呢？她反問，“賴政府”對終戰的指導原則又是什麼？難道是要台灣人戰剩一兵一卒，至死方休？

