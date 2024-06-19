台灣海防出現破口　馬文君：安全部署失誤

國民黨籍“立委”馬文君。（中評社 方敬為攝） 中評社南投6月19日電（記者 方敬為）台灣北部海域9日發生大陸籍快艇直衝淡水河口事件，引發嘩然。國民黨籍外交“國防”“立委”馬文君接受中評社訪問表示，該事件凸顯台灣海防破口，除了與海巡單位長期外行領導內行有關，也顯示台灣在安全部署上失誤，花了大筆預算對美軍購，卻疏忽內部該精進的設備、措施。對美採購的軍備更持續延遲交貨，面對兩岸情勢緊張，根本緩不濟急。



一名陸籍男子9日駕快艇衝入淡水河漁人碼頭，上岸後主動請路人報警，台灣執法單位才派員前來處置，反應遲鈍，台灣海上執法單位及軍方的邊防能力受到各界批評。



馬文君向中評社表示，陸籍人士可以駕駛快艇長驅直入台北港，不禁讓各界對台灣政府的安全防禦能力抱持懷疑態度，此事也凸顯出，台灣的安全部署出現重大失誤，她過去就曾多次提出警告，呼籲軍方即“國安”部門要審視台灣對美軍事採購的必要性，要做好防務預算平均分配，經費要花在刀口上，不能顧此失彼。



馬文君說，然而，台灣軍方長期以來只將重點放在對美軍備採購，甚至編列的經費一年高過一年，但台方一手交錢卻不見美方一手交貨，許多軍備的交貨時程不斷延宕，弔詭的是，美國經常示警台海情勢緊張，要求台灣強化戰略部署，另一方面卻不盡早將台灣採購的軍備交付到位，不免自相矛盾。



馬文君提到，最近在“立法院”許多委員針對軍購延宕向“國防部長”顧立雄提出質詢，軍方的報告中聲稱，台灣對美軍購“只有延宕3案”，這明顯與外界的認知不同。

