陳玉珍語中評：美想把台變戰場 賴心領神會

金門藍委陳玉珍。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月19日電（記者 張嘉文）美軍印太司令巴帕羅（Samuel Paparo）日前提到美軍會投入數以千計無人潛艇、無人水面艦艇和無人機，讓台海變成無人地獄，以挫敗中國。中國國民黨籍金門“立委”陳玉珍向中評社表示，看起來美國真的有意要把台灣變成戰場，而賴清德也心領神會，所以才會在黃埔百年活動上喊話，說“首戰即終戰”是投降主義。



陳玉珍說，但目前看來中國大陸面對美國的各種撩撥，從各方訊息似乎都可以感受到，大陸不想落入美國這個陷阱，因此兩岸立即爆發戰爭的可能性不高，但最怕的就是在過程中的擦槍走火導致一發不可收拾。



美國《華盛頓郵報》專欄作家羅金日前發文指出，美國及區域夥伴確保北京武力攻台將失敗收場的關鍵，在於解放軍穿越台海前，即讓台海成為“無人地獄”，為台灣、美國和夥伴國部隊爭取時間。羅金引述巴帕羅的說法指出，美國的“地獄景象”策略是挫敗中國大陸的關鍵，即當大陸的“入侵”艦隊開始穿越台海時，美軍就在台海部署數千艘無人潛艇、無人水面艦艇和空中無人機，為台、美和夥伴部隊爭取全面反擊的時間。



陳玉珍對此接受中評社訪問時表示，目前在整個美中關係和兩岸之間局勢，美方各種動作確實有意將台灣或者台海變成戰場，因此賴清德是心領神會，不僅整個備戰是往這方向去，批評“首戰即終戰”的說法是失敗主義，也是在喊話強化大家的意識。

