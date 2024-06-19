中評鏡頭：屏東壽元朝天府挺民眾黨色彩鮮明

南州壽元朝天府建築外觀。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東6月19日電（記者 蔣繼平）“南州壽元朝天府”位於屏東縣南州鄉壽元村勝利路，是一座剛重建不久的嶄新廟宇，廟貌雄偉壯觀，奉祀五府千歲為主神，是當地壽元村信仰中心。特別的是，廟內牆上有民眾黨2024大選“柯吳配”柯文哲、吳欣盈的親筆手寫字的裱框，今年一月初民眾黨還在該廟辦廟口開講，支持的政黨色彩鮮明。



屏東縣南州鄉夀元村朝天府奉祀五府千歲為主神，即朱、李、池、范、紀五府千歲，根據當地文史工作者考察，朱府千歲於民宅設鸞堂救世，後因信徒增多，民宅不敷使用因此於1963年創廟，5年後又遷於現址建廟，但因建築殘破，又於2011年拆除舊廟重建，終於在2014年竣工落成，因此建築十分新穎。



走進南州壽元朝天府，可以發現左殿牆壁上掛著兩幅裱框的手寫字，一幅是民眾黨黨主席柯文哲於2020年6月27日落款的平安幸福，另一幅是吳欣盈今年1月3日落款的“國泰民安”，最後都被廟方裱框起來留作紀念。



所謂“五府千歲”是台灣道教和民間信仰中非常普遍的神祇，“千歲”是對王爺神的尊稱，是玉皇上帝派遣到人間鑒察善惡，施行福祉或禍害的大神。這五位王爺神，最普遍的是“李、池、吳、朱、范”五位千歲，起源是隋唐英雄：李大亮、池夢彪、吳孝寬、朱叔裕、范承業等五位大唐功臣。各地廟宇供奉的“五府千歲”姓氏組合有所不同。



南州鄉地處屏東平原中部，地勢平坦，有溪洲溪流經鄉境，居民產業以農業為主，且蓮霧種植面積屬全台第一。根據屏東縣東港戶政事務所統計，2023年底南州鄉戶數約3．8千戶，人口約9．9千人。