金門撞船事件127天！陳玉珍促儘速完成調查

藍委陳玉珍質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月18日電（記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”陳玉珍近日在“立法院”質詢時，強烈要求政府加快處理0214金門撞船事件的鑑定進程。她今日質詢指出，該事件的拖延已影響金門與中國大陸的觀光交流，對金門的經濟發展造成困擾。陳玉珍呼籲“法務部”和“行政院”正視此事，並迅速給出鑑定結果。“行政院長”卓榮泰和“法務部長”鄭銘謙均表示理解和支持，但強調需尊重專家鑑定的專業判斷。



“行政院長”卓榮泰18日率各部會首長赴“立法院”報告並備詢。



陳玉珍首先提到金門0214漁民溺斃事件發生已有127天，但鑑定工作仍未完成，這使得金門的觀光開放受到影響。她指出，0214事件涉及兩名大陸漁民在金門附近海域翻船溺斃，其遺體至今仍留在金門。她表示，她日前參加海峽論壇瞭解到陸方不願意開放金門觀光與此事相關。陳玉珍強調，金門與大陸的關係一直良好，但此事件未能迅速解決，給雙方交流帶來困擾。



對此，“行政院長”卓榮泰回應表示，這是一件重大的事件，“行政院”已經要求“海委會”進行多方溝通，儘量減少事件對兩岸交流的影響。卓也強調，雖然可能還有一些問題存在，但他不希望因個案事件影響未來的交流發展。



接著陳玉珍開始質詢“法務部長”鄭銘謙，她多次打斷其回答顯得有些憤怒，追問鑑定進度。鄭銘謙解釋說，鑑定工作由金門地檢署的檢察官負責，專家已經受託進行相關鑑定，但具體完成時間難以確定。



陳玉珍不滿意這一回應，強調鑑定工作拖延過久，可能會對金門的發展造成負面影響。她要求鄭銘謙瞭解鑑定的具體進度並加快處理速度。鄭銘謙表示，會轉達陳玉珍的意見，並要求檢察官和專家加快進度。



此外，陳玉珍也向“國防部長”顧立雄提出質疑，詢問鑑定時間是否需要如此之久。顧立雄表示，根據他的法律經驗，一般案件鑑定不會拖延至數年之久，並強調要尊重專家的專業判斷。



最終，陳玉珍要求“行政院”和“法務部”確保鑑定工作有效率，盡快完成，以免影響金門的觀光開放和經濟發展。卓榮泰表示會將此意見轉達相關部門，並督促加快處理。