美構劃台海地獄計劃　楊于勝：無人機決勝負

台退役海軍上校、軍事雜誌資深撰稿人楊于勝。（中評社 資料照） 中評社台北6月19日電（記者 鄭羿菲）針對美軍印太司令巴帕羅（Samuel Paparo）描述的台海“地獄”應變計劃，台退役海軍上校、軍事雜誌資深撰稿人楊于勝接受中評社訪問表示，顯然美軍正設想一旦台海爆發戰爭，不希望發生“首戰即終戰”的畫面，而是如同俄烏戰爭的持久戰。美軍希望在主戰力馳援前，能遲滯拖延解放軍。



不過，楊于勝說，要真的落實“地獄”計劃，先得考量數以千計的無人載具是否能儲放台灣，甚至還得在升空、啟航後確保制電磁權抗干擾才能實現，且要針對不同目標指揮，需要很先進、強大的人工智慧運算。另外，若無人載具從沖繩、菲律賓等較遠基地出發，這類集群攻擊的無人機特色是“小輕慢”，能在6到12小時部署到位嗎？這很耐人尋味。



巴帕羅日前接受外媒《華盛頓郵報》專訪表示，為了因應解放軍可能攻台，美軍正進行一項名為“地獄”（Hellscape）的應變計劃，當北京採取武力犯台行動時，將以快速部署大量的無人機、水面無人艦和水下無人艇遲滯解放軍的攻台行動，為美軍集結盟友爭取時間。



楊于勝接受中評社訪問表示，美軍當下正設想一旦台海爆發戰事，如何不讓解放軍發起的攻台行動速戰速決，而是如同俄烏衝突戰場下的持久戰，美國是想嚇阻中國大陸拖延攻台，並希望在主戰力介入前，能遲滯解放軍。

