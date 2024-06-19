中評關注：賴對抗路線流失兩百萬人支持？

賴清德日前出席黃埔軍校百年校慶。（照片：府方提供） 中評社台北6月19日電（記者 黃筱筠）賴清德上任將滿一個月，台灣民意基金會昨公佈賴上任以來聲望掉了將近10個百分點，流失將近2百萬的支持者。“賴政府”激化朝野對抗，和解無望，民眾對台灣現況擔憂，這2百萬流失的群眾，是否就是看不慣朝野對立，“賴政府”似乎觀察到這樣氛圍，試圖要轉換戰場。



賴清德上任以來激化朝野對立，“行政院”提出的覆議案21日將於“立法院”對決，近日民進黨到各地宣講，親綠公民團體也再度發起“青鳥運動”，號召民眾在法院周圍群聚，給中國國民黨、台灣民眾黨“立委”壓力，這次國民黨也發起支持者在21日覆議案表決時到“立法院”，朝野對立升溫



但民進黨則一再呼籲群眾要冷靜、理性。民進黨一方面需要群眾替自己加持，凝聚支持者，但又擔心起衝突，造成激化支持者，導致支持者無法控制衝進“立法院”，對民進黨未來施政也不見得有利。最好能維持在有人潮，但又理性可控的狀態下，是對民進黨凝聚社會力最好的方法。



“賴政府”上任一個月除了激化朝野對立，發言致詞也一再激發兩岸情勢朝向衝突邊緣。民眾一方面厭煩朝野對立，台灣陷入空轉；一方面可能也擔憂兩岸真的發生衝突引爆戰端。台灣民意基金會的民調。凸顯了中性民眾並不支持賴走對抗路線。



依據台灣民意基金會民調數據顯示，賴清德6月份聲望48.2%，與5月相比重挫9.8個百分比，民調指出在台灣，一個百分點代表19.5萬人，10個百分點代表近200萬人，賴上任不到一個月，流失近200萬人支持，是一個嚴重的警訊。

