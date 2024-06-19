台中綠營街頭宣講覆議案　地點瞄準這藍委

台中市民進黨市議員發起街頭宣講，請民眾支持覆議案。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月19日電（記者 方敬為）“行政院”對“立法院”三讀通過的“國會”改革法案提出覆議，21日將投票表決，民進黨本周發起全台街講、座談活動，號召民眾要求選區“立委”支持覆議。台中市今天上午起連辦3天，由民進黨籍市議員江肇國主辦，值得注意的是，地點都選在國民黨籍“立委”羅廷瑋選區內，羅近期被綠營支持者點名罷免，江、羅又是本屆“立委”選舉的對手，施壓意味濃厚。



“行政院”就“國會”改革法案提出覆議，民進黨舉辦“反濫權、護民主”全台宣講活動聲援，一路從6月17日舉辦至投票表決當天6月21日，綠營各地方黨部、黨公職、民代總動員，透過街頭宣講、舉辦座談會的方式，希望透過展現民意促使多數“立委”支持覆議。



台中場19日上午登場，並將連辦三天街頭宣講，包括市議員江肇國、黃守達、陳雅惠、民進黨台中市黨部主委許木桂等人，眾人在南區台中路與復興路口，請民眾支持“行政院”提出覆議，並打電話給選區“立委”，21日表決要贊成覆議，不要讓“立法院”成為濫權怪獸！



綠營在台中市舉辦3場街頭宣講，由江肇國主辦，分別在南區台中路與復興路口、西區五權路與英才路口、南區復興路與文心南路口宣講，選在上午7點30分通勤時間向往來人車闡述“反濫權、護民主”理念，三個地點都正好在藍委羅廷瑋的選區內，而江肇國本屆“立委”選舉代表綠營與羅競選落馬，選在昔日對手的選區辦宣講，引人聯想。