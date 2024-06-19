韓國瑜昨晚宴請柯文哲與白委　黃珊珊缺席

韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北6月19日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜近期分批宴請中國國民黨籍“立委”，但值得注意的是，韓18日晚間在“立法院”康園餐廳宴請台灣民眾黨主席柯文哲、民眾黨籍“立委”，7位白委都到場，僅民眾黨團副總召黃珊珊未到。據瞭解，是至親家人身體微恙住院，因此未到場。雙方聊了2個多小時餐廳打烊才離開。至於談了些什麼，韓國瑜、柯文哲等人都三緘其口。韓國瑜僅表示，會再邀請其他“立法院”黨團吃飯。



媒體報導，韓國瑜18日中午在“點水樓”宴請10多名國民黨“立委”後，晚間則與“立法院副院長”江啟臣，邀柯文哲與民眾黨總召黃國昌等白委在“立法院”的“康園餐廳”餐敘，民眾黨8席“立委”中，僅黨團副總召黃珊珊缺席。



餐敘約從晚間6時30分開始，一直進行到晚間近9時才結束。民眾黨“立委”張啟楷受訪時表示，會中就是很輕鬆地聊天，韓國瑜請大家吃飯聚一下，韓國瑜是17日生日，今天就沒有再慶生。



張啟楷說，前“立法院長”游錫堃也曾請過柯文哲和民眾黨團“立委”吃飯，是例行性聚會，搞不好過幾天就看到韓國瑜請民進黨“立委”。



柯文哲則與黃國昌一起走出餐廳，面對媒體追問，柯文哲僅說，“覆議案要請總召回答”，隨即快步離開。