張延廷：大陸軍機漸切內圈　中科院全被掌握

前空軍副司令張延廷。（截自“張雅婷辣晚報”YouTube直播畫面) 中評社台北6月19日電／針對多架大陸民航機飛越金門、馬祖上空事件，“行政院長”卓榮泰19日受訪解釋是因為天候因素，“我方”要求陸方無論如何不得進入金門、馬祖的最終端管制區域，“我們還是在嚴格管控監測當中，沒有任何意外發生。”對此，前空軍副司令張延廷18日表示，“以後‘共機’會越來越近，慢慢切內圈，距離蘭嶼、鵝鑾鼻會越來越近，尤其對九鵬基地，‘共機’經常在那邊情蒐，我們整個中科院的研發進度完全被‘共機’掌握”。



張延廷18日在中天節目《張雅婷辣晚報》中表示，“中國大陸的民航機飛越金門馬祖的上空，我認為這就是理所當然，如果是因為天氣因素偏航的話，那可大的修正，金門馬祖那麼小，繞一下就繞過了，他現在已經視為理所當然，也不用繞了，直接就飛了”。



張延廷指出，因為它是民航機，又在這時間點，已經不會在意這是誰的空域、誰的管制範圍。



根據《中時新聞網》報導，張延廷表示，“以後‘共機’會越來越近，慢慢切內圈，距離蘭嶼、鵝鑾鼻會越來越近，尤其對九鵬基地，是我們非常重要的演訓、試射靶場、科研基地，‘共機’經常在那邊情蒐”。



張延廷說，整個中科院的研發進度完全被陸機掌握，基地內要做試射的時候，地面上的部署他會看得非常清楚。