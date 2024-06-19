“立院”將審“國會”改革覆議案　警嚴陣以待

“立法院”19日、20日將審查覆議案，21日表決，一早大批媒體到場採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月19日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰日前針對“立法院”三讀通過“國會”改革法案提出覆議案，“立法院”19日、20日進行審查，21日將進行表決，卓榮泰將赴“立法院”說明及備詢。親綠民間團體連續3天在“立法院”外舉行集會活動抗議。警方今天一早嚴陣以待，從市民大道轉進天津街、鎮江街一路上路口都有警察維安，在青島東路側的門口已圍上拒馬、指揮交通。



“立法院”日前三讀通過“國會”改革法案，過程中朝野“立委”發聲激烈肢體衝突、對立嚴峻。泛綠民間團體發起“青鳥行動”包圍“立法院”，但未升級進一步衝突。在法案三讀後，卓榮泰認為窒礙難行發起覆議案，賴清德也在11日核可。“立法院”於19日、20日審查覆議案，並邀請卓榮泰說明，最終於21日進行表決。



依照“憲法”增修條文規定，“立法院”對於“行政院”移請覆議案，應於送達15日內作成決議，覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體“立法委員”2分之1以上決議維持原案，“行政院長”應即接受該決議。



“立法院”共計113席“立委”，過半為57席。其中，中國國民黨有52席、民進黨有51席、台灣民眾黨有8席，另有2席不分區“立委”配合國民黨團議事運作。在“國會”改革法案三讀審議過程中，藍白合作共62席力挺，而未來“行政院”所提的覆議案表決時，民進黨得爭取至少6票才能過半通過覆議案。