卓榮泰批“立院”違反權力分立　韓國瑜無表情

卓榮泰。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月19日電（記者 楊騰凱）針對“行政院”提出的覆議案，“立法院”今日邀請“閣揆”卓榮泰說明並備詢，會議由中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜主持。卓榮泰說明時批“立法院”通過的“立院”改革相關法案違反權力分立，甚至侵害人民基本權利，韓國瑜坐在主席台上面無表情，朝野氣氛略顯僵硬。



“立法院”日前通過“立院”改革相關法案，要求“總統”“國情報告”常態化，並賦予“立院”調查權、聽證權，而當行政官員藐視“立院”時，可予以處罰。“行政院”認為修法窒礙難行，提出覆議案，請“立法院”再度對修法議決。



“立法院”19日、20日邀請卓榮泰說明覆議案並備詢，21日對覆議案投票，若過半“立委”不同意覆議案，“行政院”就必須接受修法。



卓榮泰今日赴“立院”說明《“立法院”職權行使法》及《刑法》部分條文修正案移請“立法院”覆議案，並且備詢。



卓榮泰說明時指出，此次“立法院”修正《“立法院”職權行使法》部分條文，有違“憲法”民主程序、權力分立原則，侵害人民權利之虞。其中包括審議程序違反民主原則，要求“總統”“國情報告”常態化並備詢，也違反“憲法”。“立法院”質詢權、調查權、聽證權亦違反權力分立原則，並侵害人民基本權利。藐視“國會”罪的處罰違反比例原則及法律正當性。



卓榮泰表示，“行政院”審慎研議後，認為有這些窒礙難行之處，決定提請覆議。



在卓榮泰說明時，韓國瑜坐在主席台上低頭做筆記聽取報告內容，面無表情，朝野氣氛有點僵硬。