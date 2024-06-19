賴清德要設三委員會　黃國昌問如何監督？

民眾黨立院黨團總召黃國昌受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月19日電（記者 鄭羿菲）賴清德執政滿月，將成立氣候變遷、健康台灣、全民防衛三大委員會。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌19日表示，凸顯“行政院”只不過是賴清德的執行長，“部會”首長執行的仍是賴清德的意志。但問題是，這些委員會掌握如此大的實權，要如何進行有效的監督制衡？這會是一個最嚴肅的問題。



賴清德就職滿月，19日將召開“信賴新政 時代新台灣”記者會，宣示府方將成立氣候變遷、健康台灣、全民防衛三大委員會。對此，中國國民黨“立委”王鴻薇質疑，賴清德本就主管“國防”、外交、兩岸，關於全民防衛的部分，她較無意見。至於氣候變遷、健康台灣兩委員會，有疊床架屋的問題，賴清德是要當“太上行政院長”？



台灣民眾黨團19日上午一早召開記者會回應“行政院長”卓榮泰對“國會”改革法案提出覆議案，與媒體關切時事，8席民眾黨“立委”都到場，包括黃國昌、黃珊珊、吳春城、張啟楷、林國成、陳昭姿、林憶君、麥玉珍。



黃國昌表示，賴清德要成立這三大委員會，可以清楚地反映出，“中央政府”體制實質的實權是掌握在賴清德手上，“行政院”只不過是賴清德的執行長，相關“部會”首長事實上執行的還是賴清德的意志。



黃國昌說，成立這些委員會後，在“總統府”之下掌握了如此大的實權，從權責相符的角度來看，要怎麼樣進行有效的監督制衡？這充分凸顯台灣社會已爭論、討論且質疑非常久的權責不相符的問題，如何在民主憲政下進行有效的監督制衡，這會是一個最嚴肅的問題。



黃國昌舉例說，例如說有關健康台灣，未來在這個主題施政的推動，到底是聽“總統府”委員會的？還是聽“衛福部”？