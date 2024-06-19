傅崐萁怒氣拍桌朝野氣氛火爆　卓榮泰回嗆

卓榮泰與“法務部長”鄭銘謙。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月19日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日邀請“行政院長”卓榮泰赴“立法院”說明覆議案並備詢。過去卓來“立院”備詢時，大多持和緩的態度，不大與藍委激烈交換言詞，但今日中國國民黨黨團總召傅崐萁質詢時，卓多次強硬反嗆，惹得傅生氣拍桌，朝野氣氛火爆。



“立法院”日前通過“立院”改革相關法案，要求“總統”“國情報告”常態化，並賦予“立院”調查權、聽證權，而當行政官員藐視“立院”時，可予以處罰。“行政院”認為修法窒礙難行，提出覆議案，請“立法院”再度對修法議決。



卓榮泰今日赴“立院”說明《“立法院”職權行使法》及《刑法》部分條文修正案移請“立法院”覆議案，並且備詢。



傅崐萁質詢時指出，“行政院”滿嘴胡說八道，“行政院”指官員虛偽陳述，“立法院”可以課以刑責，這完全是“行政院”的詐騙，這一條是《刑法》規定，不是“立法院”判決，而是交由法院判決。卓榮泰則反嗆，但是“立委”不是檢察官。



傅崐萁指出，“行政院”又說藐視“立院”的規定定義不明，擴大“立法院”權責，何謂反質詢或隱匿資訊？此時傅崐萁現在播放一段影片，要大家看看什麼是藐視“立法院”，內容是前“行政院長”蘇貞昌在“立法院”答詢時，曾嗆曾任“立委”的台北市長蔣萬安，你祖父說反攻大陸沒做到。另外蘇貞昌也曾批國民黨籍“立委”鄭正鈐“吵死了”批前國民黨籍“立委”鄭麗文“不要臉”。