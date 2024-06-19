傅崐萁譴責卓榮泰：對“國會”嚴重歧視侮辱

國民黨團總召傅崐萁接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月19日電（記者 張嘉文）“立法院”今日邀請“行政院長”卓榮泰赴“立法院”說明覆議案並備詢。第一棒質詢的中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁和卓榮泰激烈交鋒，傅崐萁在質詢後受訪時重批卓說，卓從頭到尾都用反質詢的方式來質問“立法委員”，甚至質疑“立委”有沒有逾越職權，還將地方議會扯進來。



傅崐萁說，卓榮泰本該是宰相、“閣揆”的高度，卻把自己當做地方議會的議員，對“國會”都是一個非常嚴重的歧視跟侮辱，我們在這裡嚴厲譴責。



“立法院”日前通過“立院”改革相關法案，要求“總統”“國情報告”常態化，並賦予“立院”調查權、聽證權，而當行政官員藐視“立院”時，可予以處罰。“行政院”認為修法窒礙難行，提出覆議案，請“立法院”再度對修法議決。



卓榮泰今日赴“立院”說明《“立法院”職權行使法》及《刑法》部分條文修正案移請“立法院”覆議案並備質詢。



傅崐萁受訪時強調，非常遺憾，今天沒有看到“閣揆”的高度，竟從頭到尾都用反質詢的方式來面對今天的備詢，如果卓榮泰沒有準備好當“行政院長”，應馬上請辭，去當賴清德的辦公室主任。



傅崐萁強調，今天“行政院”所提出的7項覆議案理由，全部都是虛假、造假，很遺憾，賴清德不只要把台灣整個撕裂，把全民分成兩種，一種是支持他，一種是其他人，變成對立社會，這對我們的“國家”是好事嗎？



傅崐萁指出，全世界沒有一個民主“國家”的“總統”跟所屬執政黨會用這個方式來對付在野黨的“國會議員”，對此要深表遺憾外，也希望賴不要再推其他會傷害台灣的任何主張，台灣人民要的就是安居樂業而已。