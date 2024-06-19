美軍售台灣3.6億美元攻擊無人機飛彈系統

美方宣布軍售台灣自殺式無人機迷你彈簧刀300。（照片：AeroVironment臉書） 中評社台北6月19日電／美方在美東時間18日公告，將對台出售總額3億6020萬美元的“攻擊無人機飛彈系統”。據瞭解，這批軍售就是美國製造的自殺式無人機彈簧刀300（Switchblade 300）與反裝甲（Altius 600M）2型別，這項系統在俄烏戰爭中大放異彩。台軍方早在去年建案並編列機密預算，以軍售方式向美採購這套系統，未來將部署於陸軍特戰部隊與海軍陸戰隊。



“總統府”今日發布新聞稿表示，美國政府於美東時間6月18日正式進行“知會國會”程序，將對台灣出售分別為美金6020萬元及美金3億元的無人機軍售案，協助強化台灣自我防衛能力。府發言人郭雅慧表示，“總統府”感謝美國政府依照《台灣關係法》及“六項保證”持續強化台美合作夥伴關係，共同守護區域和平穩定。



台“國防部”透過新聞稿表示，美方就總額3億6020萬美元（台幣約116億6878萬餘元）的“攻擊無人機飛彈系統”對台軍售案，包含人員殺傷（Switchblade 300）及反裝甲（Altius 600M）2種型別，進行“知會國會”程序。



攻擊型無人機（遊盪彈藥）近年來於實戰中成為戰術新選項，台軍方採取軍購及自造同步併行籌獲，期能在全球產能受限之狀況下，加速完成戰力建置，結合各類機動精準飛彈，藉高低配比構建重層嚇阻能力。



台軍方表示，台美專管團隊持續致力革新雙方軍售作業效率，本次已大幅縮短行政審查時間，對於美方安合團隊為加速對台軍售之各項努力，“國防部”特別表達感謝。



台“國防部”指出，本案美方同意軍售品項，將具備偵蒐及即時打擊能力，可因應敵情威脅迅速反應。美國政府基於“台灣關係法”與“六項保證”，持續協助台灣提升不對稱作戰能力。