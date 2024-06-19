“賴政府”滿月　賴清德、桌榮泰滿意度未過半

賴清德就職滿月，支持度48.5%。(圖:鏡新聞提供) 中評社台北6月19日電／賴清德及“閣揆”卓榮泰“內閣”就職今天滿月，最新民調顯示，48.5%民眾對於“賴政府”施政感到滿意，有47.9%民眾滿意桌榮泰“內閣”的施政。在“部會”首長部分，“經濟部長”郭智輝以6.3%滿意度居冠。值得注意的是，有高達81.8%民眾回答不知道、沒意見、很難說、不關心，可見民眾對於“閣員”的熟悉度仍相當有限。



根據《鏡新聞》今天公布最新民調，48.5%民眾表示滿意“賴政府”施政表現，其中16.8%非常滿意、31.7%還算滿意；32.1%民眾表示不滿意，包括18.7%不太滿意、13.4%非常不滿意，19.5%未表態。



民調指出，47.9%民眾表示滿意卓榮泰領導的“內閣”團隊，其中13.2%非常滿意、34.7%還算滿意；31.0%民眾表示不滿意，包括18.9%不太滿意、12.1%非常不滿意，21.1%未表態。



有關新“內閣”“閣員”的滿意度部分，近日發言引發爭議的郭智輝6.3%滿意度最高、“國防部長”顧立雄滿意度5.9%、“內政部長”劉世芳1.4%、“外交部長”林佳龍1.2%、“交通部長”李孟諺0.9%、“教育部長”鄭英耀0.7%、“衛福部長”邱泰源0.4%、“法務部長”鄭銘謙0.2%、“財政部長”莊翠雲0.1%。



上述調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年6月16日至6月17日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話535人、手機537人，共1，072份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.9%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依“內政部”最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權（Raking）。母體資料來源為“數位發展部”政府資料開放平台https：／／data.gov.tw／。