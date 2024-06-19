卓榮泰態度強硬　洪孟楷質詢火藥味十足

卓榮泰接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月19日電（記者 俞敦平）“立法院”今日邀請“行政院長”卓榮泰說明覆議案並備詢。中國國民黨籍“立法院”黨團書記長洪孟楷連番提問“行政院長”卓榮泰，但卓的態度強硬，雙方多次激烈交鋒，火藥味十足。



“立法院”今日舉行全院審查會，審查“立法院”職權行使法”修正部分條文、“中華民國”刑法”增訂第五章之一章名及第一百四十一條之一條文等覆議案，“行政院”院長卓榮泰列席說明覆議案。覆議案將於21日表決。



洪孟楷質詢時首先提到，根據台灣民主基金會最新的民調顯示，自賴清德上任一個月以來，其聲望重挫了9.8%，相當於失去約200萬人的支持。洪孟為這是一個嚴重的警訊，質疑“賴政府”是否有進行檢討的必要。



卓榮泰對此表示，今天的質詢內容應該聚焦於覆議案，並未準備討論民調的問題，隨後洪孟楷批評卓榮泰對此事沒有任何評論，認為這樣的態度是對全台人民的不尊重。



接著，洪孟楷談覆議案的程序，在民主議事程序中應該尊重和保護少數，質疑卓榮泰是否認同這一點。洪孟楷指出，在“立院”職權行使法的討論中，通過了44條條文，其中包含民進黨和其他政黨的版本，並不認為存在不尊重少數的情況。卓榮泰反駁說，通過的過程中並沒有實質的審議和討論，指責洪孟楷的言論與事實不符。

