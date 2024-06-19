藍委憂被圍剿罷免？傅崐萁：我不怕民進黨

國民黨團總召傅崐萁受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月19日電（記者 張嘉文）“立法院”今日邀請“行政院長”卓榮泰說明覆議案並備詢，親綠團體再度發動支持者到場外聲援，推動罷免藍委的行動也在進行，藍委是否感受到壓力？中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今天表示，會一肩扛起該做的責任，雖千萬人吾往矣，他不會懼怕民進黨，更不會憂饞畏譏，對的事情我們一定會堅持到底。



傅崐萁認為，執政黨用激烈抗爭，政府不斷大撒幣來對抗所有和他們意見不同的人，還鼓動群眾到“立院”來，甚至可能對“立委”人身傷害等等，都不是國家之福，當家不應該鬧事。



“行政院長”卓榮泰日前針對“立法院”三讀通過“國會”改革法案提出覆議案，“立法院”19日、20日召開全院委員會審查，21日將進行表決。卓榮泰今天赴“立法院”說明及備詢。親綠民間團體則連續3天在“立法院”外舉行集會活動聲援，試圖給在野陣營壓力。



傅崐萁今天受訪時強調，賴清德已經當選，也已經就職了，應該要想著如何把所有過去沒有投票給他的人，都成為支持他的選民，把大家所有意見調和在一起，而不是再一次的撕裂台灣社會。



傅崐萁說，在野黨都會盡最大的力量監督政府，以他自己為例，民進黨動用所有資源，用府院黨網軍側翼和名嘴來圍剿他，所有重傷抹黑整整兩個月，他認為大家都看得很清楚，他不怕民進黨也不怕賴清德，不怕所有的網軍側翼中傷抹黑，會一肩扛起該做的責任，雖千萬人吾往矣，對的事情一定會堅持到底。