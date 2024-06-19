李柏毅認為“國會”改革將影響“國防”機密權

綠委李柏毅。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月19日電（記者 俞敦平）綠委李柏毅在今日“國會”改革覆議案的質詢時，針對台“國防部”政策及機密資料的披露問題質詢台“國防部長”顧立雄。李柏毅提到潛艦自造和軍艦自造計劃，並質疑台“國防部”是否有義務適當地向“立法院”提供相關機密資料。顧立雄引用大法官釋字第461號和“立法院”職權行使法，解釋在某些情況下可以拒絕提供機密資料。這引發李柏毅對於“國防”機密特權及其潛在漏洞的擔憂。



“行政院長”卓榮泰19日上午赴“立法院”院會說明“立法院”職權行使法及“中華民國”刑法移請“立法院”覆議案及備詢



李柏毅首先提到，在潛艦自造和軍艦自造計劃中，“國防”外交委員會在這些決策中扮演著重要角色，假若這次“國會”改革法案通過，委員會主席將有權判定“國防部”是否藐視“國會”職權，特別是在提供秘密資料方面。



顧立雄回應稱，根據大法官釋字第461號的解釋，涉及重要機密的詢問內容可以免於答覆。此外，他引用“立法院”職權行使法第五條第二項，指出拒絕答覆的決定需經由委員會主席判斷。



李柏毅還進一步表示，這樣的安排可能會違反“國防”機密特權或行政機密特權。他進一步表示，第59條規定的國家政策配合過程中，若有廠商因評選過程落選，可能會對此提出質疑並向“立法院”要求調查，這將使承包“國防”工程的廠商面臨更多的壓力和挑戰。