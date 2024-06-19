綠動員群眾圍“立院”　天氣太熱很冷清

一早志工們就忙進忙出，進行場地布置、搭設攤位、擺椅子。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月19日電（記者 張穎齊）“立法院”19日審查“行政院”針對“國會”改革法案所提覆議案，親綠團體再次集結“立法院”外向在野黨施壓。由於台北近午有32度，截至中午12點僅約100、200人，且大多找地方遮陽。主辦單位仍信心喊話下班時間愈晚人愈多，連續3天行動都會天天破萬人。



青鳥行動將在“立院”外進行連續3天動員包圍，19日第一場是開場記者會，20日是反對歸還“救國團”不當黨產記者會，21日是反對中天重新發照記者會。



台灣公民陣線等團體發布動員，號召群眾再次於“立院”外集結，警告中國國民黨、台灣民眾黨，在覆議案審查中不要再次背離民意，也不應執意推動民主倒退的法案。一早志工們就忙進忙出，進行場地布置、搭設攤位、擺椅子。警方也不敢大意，動員百名警力維安、架設柵欄、交通管制。



青鳥行動在“立院”外濟南路架設主舞台，青島東路架設副舞台。早上10點開場記者會上，與會的有台灣公民陣線執委賴中強、經濟民主連合副秘書長許冠澤、公投護台灣聯盟總召羅宜、公民陣線新北工作隊副隊長蕭任佑。



賴中強表示，要譴責41名藍委，他們參與了民主倒退法案連署，公民團體反“國會”濫權、拒絕民主倒退，警告國民黨。羅宜表示，這3天每天都會有萬人集結，拒絕藍白“國會”濫權。

