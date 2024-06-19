張啟楷協尋民進黨良心　卓榮泰：別扣帽子啦

白委張啟楷。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月19日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨“立委”張啟楷19日質詢，搬出蔡英文、陳水扁等人過去支持“國會”改革等言論，批評“行政院長”卓榮泰反改革，敢面對施明德、黃信介、江鵬堅等民主前輩嗎？人民知道你政權不希望陽光照進來，把弊案掀開，所以才要“國會”改革。卓榮泰則回嘴道，不要扣這種帽子啦。



“立法院”日前三讀通過“國會”改革法案，“行政院”提出覆議，“立法院”於19日、20日審查，邀請“行政院長”卓榮泰說明，訂21日表決。



張啟楷表示，民進黨現在是不是恐懼改革、選擇失憶？賴清德上任剛滿1個月，我們來喚醒你們的記憶，賴清德在大選電視辯論會說，“不管是根據‘憲法’或‘立法院’職權行使法，‘總統’都有義務到‘國會’進行‘國情報告’，接受‘立委’‘國情諮詢’，為何我們提出修法，你們就說‘違憲’”？



卓榮泰辯道，“憲法”規定，“立法院”每年集會時得聽取“總統”“國情報告”，這可以。張啟楷反駁說，你沒跟上賴清德的論述，賴清德是說接受“國情報告”與“國情諮詢”，只是並不是一對一詢答。現在提覆議案拒絕，根本是選前山盟海誓，選後昨晚抱歉。這是賴清德上任後自打嘴把的第一個跳票政見，上任一個月聲望已掉9.8%了，說話不算話繼續跳票，民調還會繼續掉。



卓榮泰只能繼續跳針回應，希望“立委”要看清楚“憲法”規定，才來這邊發言。



張啟楷搬出過去堅持民主改革的民進黨人照片，包括施明德、黃信介、江鵬堅，質問，他們都支持民主、支持改革，為台灣付出那麼多，民進黨現在反改革、反進步、反民主，敢面對這些前輩？卓榮泰說，當然敢，絕對沒有反改革。