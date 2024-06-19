卓榮泰與藍委對嗆　韓國瑜這句話緩和氣氛

韓國瑜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北6月19日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日召開全院審查會，就覆議案邀請“行政院長”卓榮泰說明並備詢。詢答過程中，卓與藍委不斷激烈對嗆，氣氛火爆。不過中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜一個貼心的小動作，說了一句話，讓卓榮泰與藍委都笑了出來，氣氛頓時緩和不少。



“立法院”日前通過“立院”改革相關法案，要求“總統”“國情報告”常態化，並賦予“立院”調查權、聽證權，而當行政官員藐視“立院”時，可予以處罰。“行政院”認為修法窒礙難行，提出覆議案，請“立法院”再度對修法議決。



卓榮泰今日就覆議案赴“立法院”說明並且備詢。



國民黨籍“立委”徐欣瑩質詢時指出，社會上許多民主國家的“國會”都有調查權，但我們的“立法院”衹有調閱權，所以這次的“立法院”改革法案就是應該恢復“立法院”原有的職責。



由於徐欣瑩質詢過程中，卓榮泰不斷搶答，徐向韓國瑜表達抗議。韓隨即要求官員不要搶答。



由於中間過程花了大約10秒，徐欣瑩笑著對韓國瑜要求，時間應該要補給她。



最後質詢10分鐘時間到了之後，徐繼續對卓榮泰追問，韓並未干預，最後韓說，有補10秒鐘給您了。



韓國瑜的貼心舉動，讓徐欣瑩和卓榮泰都笑了出來，朝野氣氛一度相當火爆，但因韓的小動作，頓時讓藍綠雙方緩和了不少。