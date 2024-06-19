卓榮泰向藍委拉票失敗　韓國瑜也笑了

卓榮泰向藍委王鴻薇拉票失敗，讓韓國瑜也笑了出來。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月19日電（記者 張嘉文）“立法院”今日邀請“行政院長”卓榮泰說明覆議案並備詢。中國國民黨籍“立委”王鴻薇詢問卓榮泰，對於覆議案過關是否有信心？卓趁機向王拉票說“我很珍惜委員這一票！有委員這一票我會更有信心！”但遭王打臉直接回說“我不會支持！”



王鴻薇否定的回答，讓卓榮泰只好笑著說“那我只好到別的地方找信心！”這畫面也讓坐在主席台的“立法院長”韓國瑜笑了出來。



“立法院”日前通過“立院”改革相關法案，要求“總統”“國情報告”常態化，並賦予“立院”調查權、聽證權，而當行政官員藐視“立院”時，可予以處罰。“行政院”認為修法窒礙難行，提出覆議案，請“立法院”再度對修法議決。



卓榮泰今日赴“立院”說明《“立法院”職權行使法》及《刑法》部分條文修正案移請“立法院”覆議案並備質詢。



王鴻薇質詢時除了問卓榮泰有無信心覆議案會通過外，還接著追問卓，以現在情勢來看，覆議案很難通過，如果沒有通過的話，院長會請辭嗎？



卓榮泰說，“憲法”的規定讓我沒有選擇”，但這回答讓王鴻薇無法接受，繼續追問“你會請辭嗎？請直接講”，卓才回說，這是“憲法”的規定，他衹有接受，沒有辭職的問題。



王鴻薇對此則說，卓榮泰從事政治工作這麼久，其實應該知道，提出覆議案是非常大的政治動作，即便是憲政體制內的程序，但也應該有所謂的政治責任。卓榮泰對此說，這是“憲法”的設計及秩序，他有責任提出。