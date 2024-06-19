馬辦：賴清德三次偷天換日把台灣帶向險境

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（中評社 資料照) 中評社台北6月19日電／賴清德上任以來，多次提出“中華民國”和中華人民共和國互不隸屬”，上午舉行就職滿月記者再度重申。馬英九辦公室批評“新兩國論”、“引戰總統”。賴清德今天出面回應，兩國互不隸屬是社會共識。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，賴清德的戰略目標出了很大的問題，會把台灣帶向危險的境地，尤其是自從520就任至今，已經進行了三次偷天換日。



蕭旭岑指出，賴清德說和平需要靠實力只對了一半，更重要的是還要靠誠信，唯有忠於“中華民國憲法”的“一中原則”，以及和中國共同政治基礎“九二共識”，才有真正的和平與繁榮。



蕭旭岑表示，眾所周知，備戰不能真的止戰，尤其是在兩岸關係，賴清德的國家戰略目標出了很大的問題，會把台灣帶向危險的境地，尤其是賴清德自從520就任至今，已經進行了三次偷天換日。



蕭旭岑指出，第一次是在520就職演說提到“中華民國”、“中華民國台灣”、台灣都說成是國家的名字，把“中華民國”“台獨化”，讓“中華民國”跟台灣兩個名稱都變成一樣，違反“中華民國憲法”，更引發大陸的圍台軍演，掀起兩岸緊張。



蕭旭岑續指，第二次則是賴清德日前接受《時代》雜誌專訪稱，“中華民國”和中華人民共和國互不隸屬，而且是從馬英九時代開始的。但他第一時間已經澄清，賴清德不該把“兩岸互不隸屬”和“兩國互不隸屬”混為一談，賴清德仍然偷天換日，還拉馬英九背書。

