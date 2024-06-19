藍委林思銘痛批背離民意　卓榮泰不停反駁

藍委林思銘。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北6月19日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”林思銘19日在質詢中強調，民調顯示大部分民眾支持“國會”改革，他批評“行政院”的覆議決定背離民意，並指責“行政院長”卓榮泰作為民進黨秘書長時的立場影響行政決策。而今天面對藍白委採取一貫強硬作風的卓榮泰也不停的反駁，場面形成各講各的毫無共識。



“行政院長”卓榮泰19日上午赴“立法院”院會說明“立法院”職權行使法及“中華民國”刑法移請“立法院”覆議案及備詢。



林思銘在質詢中向“行政院長”卓榮泰表達了對“國會”改革法案覆議的不滿。他引用台灣民意基金會的最新民調，指出大部分民眾支持“國會”改革法案，並質疑“行政院”的覆議決定背離民意。他表示，“國會”改革是民眾的期待，“行政院”應該順應民意，而不是對抗。



林思銘強調，賴清德和卓榮泰曾表示要遵從多數決的原則，但在“國會”改革法案上卻選擇覆議，這種做法與他們之前的承諾相悖。他認為這種決定會對民眾造成傷害。



林思銘指出，卓榮泰在收到“立法院”的條文前就表態要提出覆議，顯示出他對此事早有定見。他批評卓榮泰仍然以民進黨的立場優先，而不是以“國家”的“行政院長”的角色看待問題，這種做法無視了民主和民意。卓榮泰則回說他民進黨秘書長的身分早在2008年就結束了。