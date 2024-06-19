綠營台中街頭宣講覆議案　民眾反應冷淡

民進黨人在台中市街頭宣講覆議案，一旁停等紅燈的騎士沒有反應。（中評社 方敬為攝） 中評社台中6月19日電（記者 方敬為）“行政院”對“立法院”三讀通過的“國會”改革法案提出覆議，21日將投票表決，民進黨本周發起全台街講、座談，號召民眾支持覆議。台中市今天上午起連辦3天，首站在台中火車站附近台中路與復興路口，於通勤時間向往來人車闡述“反濫權、護民主”訴求，可是民眾大部分沒有反應，甚至還有人誤以為又要選舉，但仍有支持者比出拇指打氣。



“行政院”就“國會”改革法案提出覆議，民進黨舉辦“反濫權、護民主”全台宣講活動聲援，一路從6月17日舉辦至投票表決當天6月21日，綠營各地方黨部、黨公職、民代總動員，透過街頭宣講、舉辦座談會的方式，希望透過展現民意促使多數“立委”支持覆議案。



台中首場聲援活動，由民進黨籍市議員江肇國、黃守達、陳雅惠、民進黨台中市黨部主委許木桂及數名支持者，共同呼籲“立法院”針對“行政院”覆議案的審查中，“立委”們要重視民意、拒絕黨意，投下同意票。



江肇國表示，本次活動參與者更有不少是看到網路號召資訊前來參加，甚至有特別從海線地區來聲援的民眾，顯見全民對本次覆議案的關注，他也說，這三天也將持續與民眾上街頭，在台中市各大路口宣講，邀請全民一起反濫權、護民主！