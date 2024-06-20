民衆黨林國成語中評：親美抗中恐害死台百姓

民眾黨籍“立委”林國成接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北6月20日電（記者 張穎齊）賴清德執政採取“抗中”態度強硬，19日在就職滿月記者會上又嗆“中國併吞台灣是國家政策，但台灣不會屈服”。台灣民眾黨籍“立委”林國成接受中評社專訪表示，賴清德採取完全“親美抗中”態度，更一步步謀求“台獨”，激化兩岸、朝野對立，有暴君傾向，若將台灣陷入戰火之中，恐害死台灣百姓。



林國成表示，賴清德不是採取“抗中保台”策略，而是“抗中害台”策略，旅遊業叫苦連天，卻仍遲遲不解除進禁團令，大家以為蔡英文下來後，換賴清德會有所改變，反而卻更危險，以個人喜好“治國”。蔡英文、馬英九剛上任一個月民調也維持7成，賴反而往下跌破5成、流失200萬人，他認為賴清德繼續3、4年執政搞不好剩9%。



林國成說，台灣屬於海島，不像烏克蘭鄰近的都是陸地國家，能接壤東歐等國，台灣四邊環海，一旦發生戰爭就是同島一命、同歸於盡，賴清德卻將台灣人推入戰火火坑，台灣人要逃到哪？俄烏戰爭，烏克蘭人死的死、逃的逃，請問這是賴清德要看到的嗎？



林國成指出，他不反對親美，但也不要“反中”，全部押注在美國，美國是自己利益為主，恐犧牲台灣，完全親美將會非常危險。賴清德看起來是想一步步推“台獨”，那就勇敢講出來啊，不要一面說兩岸和平，但實際作為卻是反對，非常要不得，台灣人民不會接受。

